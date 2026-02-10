Enorme carton du prospect Mikel Brown Jr (annoncé top-10) qui fait mieux que Dybantsa et compagnie en claquant 45 points !!!

Mikel Brown Jr. a littéralement explosé les compteurs lors d’un match marquant de la saison universitaire, offrant une performance qui lui permet de s’imposer encore plus fermement comme l’un des prospects les plus excitants du pays. Le jeune talent, souvent associé à l’élite de la prochaine Draft avec des comparaisons à des joueurs comme Cooper Flagg et d’autres jeunes stars, a dépassé toutes les attentes en inscrivant 45 points (!). C'est tout simplement le record de points d’un freshman dans l’histoire de son programme.

Dans une rencontre où il était au centre de l’attention, Mikel Brown Jr. n’a pas seulement scoré, il a dominé. Chaque tir pris semblait être une démonstration de confiance et de capacité à prendre le contrôle d’un match, que ce soit derrière l’arc ou en pénétration. Ce total de 45 points n’est pas seulement un chiffre impressionnant, c’est une déclaration de force de la part d’un joueur qui monte rapidement dans les projections NBA, et qui a surpassé sur ce match des noms déjà très en vue dans le circuit universitaire.

La performance de Brown Jr. a été saluée pour sa précision et son intelligence de jeu, mais aussi pour sa capacité à garder le cap malgré la pression et l’attention accrue qui l’entourent en tant que prospect annoncé dans le top-10.

Même si les comparaisons avec des grands noms comme Dybantsa alimentent les discussions autour de la Draft à venir, ce match de Mikel Brown Jr. confirme que sa cote est en train de grimper rapidement. Si certains talents ont brillé par intermittence cette saison, Brown Jr. a montré qu’il pouvait porter son équipe sur ses épaules et produire une performance historique, digne des plus grands.

Ce type de soirée restera sans doute dans les mémoires des recruteurs et des scouts, et pourrait bien marquer un tournant dans la trajectoire du jeune prospect dont l'avenir en NBA semble tout tracé.