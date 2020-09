Giannis Antetokounmpo, son message très clair sur son avenir

Quel avenir pour Giannis Antetokounmpo ? Depuis l'élimination des Milwaukee Bucks par le Miami Heat (1-4) en demi-finale de la Conférence Est, cette question revient avec insistance. Pourtant, de son côté, le Greek Freak a rapidement expliqué qu'il n'allait pas demander son départ sur cette intersaison. Malgré tout, sa situation a continué de faire parler.

Il faut dire que dans la foulée d'un rendez-vous avec le propriétaire des Bucks Marc Lasry, l'ailier a réalisé un grand ménage sur les réseaux sociaux en arrêtant de suivre une centaine de comptes, dont certains de ses coéquipiers et la franchise du Wisconsin. Mais Antetokounmpo a cette habitude au terme de la saison et il ne fallait pas y voir un signe. Publiquement, Giannis Antetokounmpo a encore rassuré les fans de Milwaukee.

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros 💪🏽 pic.twitter.com/k5D6HxSZwH

