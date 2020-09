Giannis Antetokounmpo sera toujours un joueur des Milwaukee Bucks la saison prochaine et n'ira pas au clash. Au-delà, l'avenir est plus flou.

Les fans des Milwaukee Bucks ont forcément l'estomac noué depuis quelques jours et le moment où ils ont réalisé qu'ils n'iraient pas en finale de Conférence cette année. Le scénario de ces playoffs, dont le Miami Heat vient de les expulser, laissait craindre du drama pendant l'intersaison autour du cas Giannis Antetokounmpo. Blessé à la cheville et absent du game 5 cette nuit, le Grec n'a plus qu'un an de contrat avec Milwaukee et on pouvait commencer à se demander s'il n'allait pas tenter une "Anthony Davis" ou une "Kyrie Irving" en demandant son trade rapidement pour inciter son employeur à le lâcher par peur de ne rien récupérer en contrepartie quelques mois plus tard.

Sauf surprise, les choses ne vont pas se passer comme ça.

Malgré la déception et la frustration de ne pas avoir fait fructifier leur belle saison régulière, Giannis et les Bucks vont rester ensemble pour le moment. Alors que le probable double MVP a la possibilité de signer une prolongation pour un contrat supermax d'environ 220 millions dollars avec Milwaukee mais ne le fera sans doute pas, les deux parties ont calmé le jeu rapidement.

Selon Tim Bontemps, les Bucks sont formels : même si Giannis Antetokounmpo ne prolonge pas dans les semaines qui viennent, ils ne le traderont pas et semblent prêts à prendre le risque de le perdre "gratuitement" à la fin de la saison prochaine.

CQFR : Miami éjecte les Bucks, LeBron un peu plus dans l'histoire

Giannis, lui, a eu des mots rassurants pour la fanbase du Wisconsin juste après la défaite dans le game 5 contre Miami.

"Un trade ? Ca n'arrivera pas. Certains voient un mur devant eux et vont dans une autre direction. Moi, je cherche à passer au travers. On doit juste devenir meilleurs en tant qu'équipe, mais aussi individuellement, et revenir la saison prochaine. Si gagner un titre était facile, tout le monde en aurait un à son palmarès. On a perdu. Tout le monde a vu que l'on avait perdu. C'est décevant. Mais on va continuer à travailler. J'ai confiance en mes coéquipiers", a-t-il expliqué à Chris Haynes de Yahoo.

En ne le poussant pas à jouer à tout prix le game 5, les Bucks ont aussi montré à Giannis Antetokounmpo qu'ils tenaient à lui et à sa santé. Les relations entre la superstar et ses dirigeants reste bonne et il n'est pas du tout certain que le meilleur défenseur de la saison 2019-2020 ait réellement envie de partir. Simplement, la direction sait que la marge d'erreur est de plus en plus réduite et que le "Greek Freak" veut absolument que toutes les conditions pour remporter le titre soient réunies.

Est-ce que cela passera par un changement de casting sur le banc de touche ? Mike Budenholzer n'a pas été épargné par les critiques pour son coaching pendant les playoffs. Par un recrutement audacieux en tradant quelques uns des lieutenants de Giannis ? Khris Middleton, Eric Bledsoe ou Brook Lopez ont effectivement une valeur intéressante sur le marché...

En attendant, le possible drama est repoussé de quelques mois.