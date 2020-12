Le sens particulier du cadeau offert par les Bucks à Giannis Antetokounmpo

Les Milwaukee Bucks sont dans l’attente. Dans l’attente d’une décision de Giannis Antetokounmpo. Le double-MVP à jusqu’au 21 décembre pour signer une extension au « super max » avec la franchise de Wisconsin. Et tant que ce n’est pas acté, l’organisation, ses membres et ses supporteurs vivent avec la crainte de le voir partir à l’expiration de son contrat en 2021.

Le Grec fêtait son anniversaire hier. 26 ans. Et déjà plusieurs trophées individuels. Mais pas encore de titres, le seul vrai objectif du bonhomme. Alors les Bucks peuvent ils le convaincre que c’est à Milwaukee qu’il décrochera le Graal ? C’est ce qu’ils espèrent. Ses coéquipiers lui ont offert un cadeau, assez subtile.

« On lui a souhaité un joyeux anniversaire après l’entraînement. Pat [Connaughton] et moi avons pensé qu’un stylo était le meilleur cadeau que l’on pouvait lui offrir. On a mis plein de stylos dans son casier. On espère qu’il va s’en servir », confie Khris Middleton.