Il est beaucoup trop tôt pour deviner ce que décidera Giannis Antetokounmpo à la fin de la saison. On ne peut toutefois pas s'empêcher de collecter des indices, pour avoir une idée de ce que fera le double MVP en titre. Lui-même ne le sait pas encore, puisqu'il a clairement décidé de laisser une chance aux Milwaukee Bucks de se renforcer pour atteindre les Finales NBA, son objectif majeur. Si la free agency s'est plutôt correctement goupillée dans l'ensemble pour la franchise du Wisconsin, avec les arrivées de Jrue Holiday et de role players comme Torrey Craig, DJ Augustin, Bryn Forbes, Bobby Portis et Nik Stauskas, les esprits restent marqués par le fail autour du sign and trade de Bogdan Bogdanovic.

Au-delà du côté un peu embarrassant de l'échec et du départ du Serbe pour les Atlanta Hawks, c'est avant tout l'importance que Giannis Antetokounmpo accordait à cette arrivée qui peut poser problème. Le Greek Freak avait mis un petit coup de pression aux Bucks dans la presse suédoise avant le début de la free agency, en rappelant qu'il voulait que le front office fasse le maximum pour renforcer l'équipe. Et bien évidemment, en tant que franchise player, Giannis serait consulté.

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, parmi les free agents atteignables, Bogdan Bogdanovic était celui que le Grec voulait le plus voir rejoindre les Bucks. Selon les sources citées par Fischer, Giannis Antetokounmpo "admire Bogdanovic, sa dureté et son style". Il le voyait comme quelqu'un "avec lequel tu peux partir à la guerre en playoffs".

Ce n'est évidemment pas le signe que Milwaukee ne croit plus en ses chances de conserve sa star. La probabilité de voir Giannis Antetokounmpo prolonger avec les Bucks semble aujourd'hui plus sérieuse qu'un départ, autant de par la personnalité du joueur que parce que c'est dans son intérêt financier. Mais la franchise se serait bien passée de ce flop qui va forcément contrarier un peu l'intéressé.

On ne se fait pas trop de souci sur les performances des Bucks en saison régulière. Le groupe est bien coaché, il y a de la profondeur de banc et du talent. Mais qu'en sera-t-il en playoffs ? Même avec le double MVP en titre, Milwaukee n'a pas encore réussi à atteindre les Finales. On ne peut que leur souhaiter d'y parvenir pour éviter à Giannis Antetokounmpo une réflexion compliquée et une décision possiblement déplaisante...

