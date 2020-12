Double MVP en titre de la NBA, Giannis Antetokounmpo se retrouve logiquement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, pour passer un cap dans sa carrière, l'ailier des Milwaukee Bucks doit désormais remporter un titre de champion.

Il s'agit sans surprise de l'objectif prioritaire du Greek Freak. Et pour atteindre ce but, le natif d'Athènes se montre prêt à tout. A l'occasion d'un entretien accordé à Cosmote TV, le joueur de 25 ans a délivré un message fort par rapport à ses ambitions.

"Si j'étais le 5ème ou le 6ème meilleur joueur de mon équipe, je serai ok avec ça. Je n'ai jamais dit ça auparavant. Mais si LeBron, Kevin Durant et Anthony Davis venaient à Milwaukee, je serai d'accord avec ça. Je m'en moque d'être le premier, le deuxième ou le troisième nom, ok ? Car je veux gagner...

Bien sûr, quand j'avais 18 ou 19 ans, je ne comprenais probablement pas ce qu'il fallait pour gagner. Mais désormais, j'ai 25 ans et je veux gagner car quand je vais prendre ma retraite, les gens vont se souvenir de ça. Donc si LeBron, KD et Davis viennent ici, ça ne me dérangerait pas du tout", a insisté Giannis Antetokounmpo.