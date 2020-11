Le dossier Giannis Antetokounmpo bientôt réglé pour les Bucks ?

Les Milwaukee Bucks sont de plus en plus persuadés qu'ils vont pouvoir prolonger Giannis Antetokounmpo en lui offrant le super max.

La grande question à 230 millions de dollars. Voilà ce qui attend Giannis Antetokounmpo une fois que le double MVP sera rentré de sa Grèce natale. Les Milwaukee Bucks vont lui proposer une extension au « super max » avec un montant record à la clé. S’il l’accepte, l’avenir de la franchise sera verrouillé pendant cinq ans de plus.

Mais s’il la refuse, le management et les supporteurs de l’équipe vont transpirer à grosses gouttes dans l’attente de l’expiration de son contrat en 2021. Avec la possibilité pour la superstar de choisir sa destination. Ou de rester dans le Wisconsin.

Le « Greek Freak » a longtemps fait savoir que son objectif était de rester au sein de la même organisation. Il veut gagner un titre avec les Bucks. Et pour l’y aider, les dirigeants ont recruté Jrue Holiday, DJ Augustin, Bobby Portis, Torrey Craig ou encore Bryn Forbes cet été. Plutôt costaud.

Selon l’insider Brian Windhorst, les Bucks seraient « très confiants » et même de plus en plus confiants sur leur capacité à conserver leur meilleur joueur. Peut-être que c’est juste une manœuvre de la part du Front Office qui cherche à envoyer un message au reste de la ligue : ne vous fatiguez pas à attendre, Giannis Antetokounmpo ne bougera pas.

Les Los Angeles Lakers, par exemple, seraient suspectés de ne pas signer Anthony Davis tout de suite afin d’éventuellement conserver de l’espace sous le Cap en 2021 (avec AD qui opterait pour un contrat d’un an reconductible) et essayer de faire venir le Big G.

Peut-être aussi simplement qu’en étant constamment proche du joueur, les Bucks ont reçu l’impression qu’il allait bel et bien rester en prolongeant dès cet hiver. Dans tous les cas, le moment de la décision approche.