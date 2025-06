Kevin Durant : un trade imminent, trois favoris se détachent ? 👀

Le dossier Kevin Durant commence sérieusement à se décanter. Et l'avenir de l'ailier des Phoenix Suns devrait même se décider dans les prochains jours ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le trade de KD serait imminent.

Avec trois favoris très actifs sur les 24 dernières heures : les Houston Rockets, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat. Sur le papier, les Texans ont probablement les atouts les plus intéressants pour parvenir à conclure un deal.

Mais est-ce qu'ils seront prêts à se séparer de certains jeunes talents ? Récemment, il se disait que le package des Rockets était centré autour de Jalen Green et de Jabari Smith. Un duo suffisant pour satisfaire les Suns ?

Avec la concurrence sur ce dossier, Phoenix va faire le maximum pour faire grimper les enchères. Et à ce petit jeu, les Wolves et le Heat ont peut-être un coup à jouer. Il ne faut pas non plus oublier les San Antonio Spurs et les New York Knicks, toujours attentifs à la situation de Kevin Durant.

En tout cas, on devrait rapidement connaître le dénouement du feuilleton KD. Personnellement, même si je trouve que les Rockets sont les mieux placés, je le vois bien finir aux Wolves, prêts à tenter le coup pour tenter de passer un cap.