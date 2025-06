Les Spurs finalement pas dans le coup pour Kevin Durant ?

Les San Antonio Spurs sont-ils toujours dans la course pour le trade de Kevin Durant ? A en croire Grant Afseth de The RG, il est de plus en plus probable que la franchise texane s'en tienne à son plan actuel, qui serait de drafter Dylan Harper avec le pick n°2 et de continuer à développer le groupe actuel.

A deux semaines de la Draft, tout reste possible, mais les intérêts des Suns et des Spurs ne semblent plus aussi alignés dans ce dossier. L'âge de KD (37 ans) serait finalement un frein en termes de timeline autour de Victor Wembanyama. Le front office espérait également une situation plus claire autour de Giannis Antetokounmpo, lequel aurait nettement moins fait hésiter San Antonio s'il avait été officiellement disponible.

Houston et Minnesota restent en revanche dans le coup pour tenter de convaincre Phoenix d'accepter un deal pour Kevin Durant. A l'Est, Miami et New York n'ont pas encore été retirés de la shortlist des prétendants.

Quant aux discussions autour d'un éventuel échange de picks avec Philadelphie, qui possède le troisième choix, elles n'ont à cette heure pas beaucoup de chances d'aboutir, les Spurs souhaitant prendre le meilleur joueur disponible avec le pick n°2.

