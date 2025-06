Kevin Durant : les cinq équipes qui veulent le recruter

Kevin Durant n'est pas encore parti des Phoenix Suns. Mais si cela se produit, ce qui est probable, ce sera ans doute pour l'une des équipes évoquées par Shams Charania d'ESPN. D'après l'insider d'ESPN, les Suns et le manager de "KD", Rich Kleiman, discutent actuellement pour lui trouver une porte de sortie. Les cinq prétendants à un trade pour faire venir Kevin Durant seraient : les Houston Rockets, les San Antonio Spurs, les Minnesota Timberwolves, le Miami Heat et les New York Knicks.

Les trois équipes de l'Ouest ont davantage d'atouts pour réaliser un deal, là où le Heat et les Knicks manquent un peu de ressources pour satisfaire les Suns, même s'il ne faut pas oublier que Durant est à un an de la fin de son contrat.

Alors, dans laquelle de ces équipes voudriez-vous voir atterrir Kevin Durant ?