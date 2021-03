James Wiseman comparé à un membre de la Dream Team, rien que ça !

James Wiseman n'est pas - ou plus - le favori pour remporter le titre de Rookie of the Year en fin de saison. LaMelo Ball a pris une avance considérable, aidé par les pépins physiques de certains de ses concurrents, comme James Wiseman, absent quasiment un mois entre fin janvier et fin février. Malgré cette course mal embarquée pour l'ancien intérieur de la fac de Memphis et n°2 de la Draft 2020, il conserve une certaine cote de popularité. Quelques glorieux anciens, comme Mychal Thompson, le père de Klay et analyste NBA depuis des années. Celui qui a remporté deux titres de champion avec les Lakers après avoir été pris en 1e position de la Draft 1978 par Portland.

"J'ai joué contre David Robinson. James Wiseman me fait penser à un jeune David Robinson. Il est athlétique, a de bonnes mains, un bon toucher de balle. Je pense qu'il sera une star de la NBA pendant de longues années. C'est un super joueur qu'ont récupéré les Warriors, parce qu'il a la volonté d'être une éponge en termes de savoir et de connaissances. Wiseman est très mature pour son âge. Ajoutez à cela son talent et je pense que l'on parle d'un joueur qui sera plusieurs fois All-Star dans sa carrière", a expliqué Thompson sur NBC Sports.

David Robinson, légende sous-estimée qui aurait retourné la NBA aujourd’hui

Depuis le début de la saison, James Wiseman tourne à 12 points à 51% et presque 6 rebonds de moyenne en 24 matches avec 20 minutes par rencontre. Par séquences, il est vrai que l'on a pu sentir que le garçon a un talent qui peur permettre aux Warriors d'aborder l'avenir avec sérénité.

Quant à la comparaison avec David Robinson en elle-même, elle est forcément flatteuse. On parle d'un Hall of Famer, membre de la Dream Team, champion NBA et dernier joueur en date à avoir réalisé un quadruple-double en match officiel dans la ligue. Il y a du boulot pour connaître ne serait-ce que la moitié de la gloire de l'Amiral.