JaVale McGee dit au revoir aux Lakers avec un message émouvant

JaVale McGee continue d'enrichir son palmarès. Le pivot de 32 ans vient de décrocher sa troisième bague de champion NBA en octobre dernier. Un nouveau titre, cette fois-ci sous les couleurs des Los Angeles Lakers après les deux trophées remportés avec les Golden State Warriors. Mais il est temps de tourner la page. Joueur des Lakers au cours des deux dernières saisons, il va désormais rejoindre les Cleveland Cavaliers, où il a été transféré pendant l'intersaison.

Mais il tenait à délivrer un message à la franchise hollywoodienne avant de mettre le cap sur l'Ohio.

"Je veux remercier Rob Pelinka et Jeanie Buss de m'avoir donné l'opportunité de démarrer dans le cinq d'une équipe de champions pendant deux ans. Nous avions un seul objectif en tête et nous l'avons accompli ! Je suis excité par cette nouvelle aventure avec les Cavaliers et je suis impatient d'amener le pedigree et l'investissement dont les fans des Cavaliers seront fiers."