Nous mettrons à jour quotidiennement cette liste pour vous permettre de voir en un coup d'oeil les différentes signatures et transferts ayant eu lieu dans la journée. Les plus gros mouvements et signatures de cette Free Agency NBA 2020 renvoient aux news dédiées.

Le point équipe par équipe : En parallèle, nous mettons également à jour notre grand LIVE de la Free Agency équipe par équipe avec les arrivées, les départs, la mise à jour des rosters, les nouvelles cibles etc...

Dimanche 22 novembre - Free Agency NBA - Jour 2

Jevon Carter prolonge aux Suns pour 11,5 millions sur trois ans

prolonge aux Suns pour 11,5 millions sur trois ans Serge Ibaka s'engage avec les Clippers pour 19 millions sur deux ans

s'engage avec les Clippers pour 19 millions sur deux ans Jeff Teague signe aux Boston Celtics pour un an

signe aux Boston Celtics pour un an Nerlens Noel renforce les Knicks pour 5 millions sur un an

renforce les Knicks pour 5 millions sur un an Wes Iwundu rejoint les Dallas Maverics pour deux ans

rejoint les Dallas Maverics pour deux ans Brad Wanamaker s'engage pour 2,25 millions sur un an aux Warriors

s'engage pour 2,25 millions sur un an aux Warriors Kentavious Caldwell-Pope reste aux Lakers pour 40 millions sur trois ans

reste aux Lakers pour 40 millions sur trois ans Tristan Thompson signe aux Celtics pour 19 millions sur deux ans

Samedi 21 novembre - Free Agency NBA - Jour 1

Nuit et matinée :

