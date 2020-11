Bogdan Bogdanovic à Atlanta, les Hawks affichent leurs ambitions

Bogdan Bogdanovic sait enfin où il jouera cette saison. Après le rocambolesque et pas très glorieux épisode de son trade avorté aux Milwaukee Bucks, le Serbe est officiellement un joueur des Atlanta Hawks, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Les Sacramento Kings avaient 48 heures pour s'aligner sur la proposition de contrat - 72 millions de dollars sur 4 faite à l'arrière de 28 ans. Ils ont décidé de ne pas "matcher" et perdent l'un de leurs meilleurs éléments de la saison dernière. Monte McNair, le nouveau GM des Kings, a fait ce choix en son âme et conscience, par souci de conserver de la flexibilité financière et de laisser autant de temps de jeu que possible au rookie Tyrese Haliburton.

L'arrivée de Bogdan Bogdanovic est une belle opération pour les Hawks, dans la lignée de ce Travis Schlenk, le GM, a entrepris depuis l'ouverture du marché. Trae Young va normalement se sentir nettement moins seul et en colonie avec l'arrivée des éléments plus expérimentés et plus âgés que sont Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Kris Dunn et donc Bogdan Bogdanovic. Si on ajoute à cela la Draft du prometteur Onyeka Okongwu - celui dont vous ne savez pas encore qu'il sera votre joueur préféré - Atlanta est en ordre de marche.

Si on ne peut pas exclure quelques moves d'ajustement d'ici un mois et le début de la saison 2021, les Hawks ont leur noyau dur pour les futures batailles. Avec cet effectif, Lloyd Pierce a de quoi faire et assez de matière pour finir au moins aux portes du top 8. La saison passée, Bogdanovic tournait à 15.1 points de moyenne sous le maillot californien.

Les Sacramento Kings sont eux dépeuplés et doivent impérativement se renforcer, même si on les imagine plutôt dans la tranche très basse de la Conférence Ouest. A cette heure, leur seul intérieur de métier se nomme Richaun Holmes, par exemple...

