Lorsqu'il avait signé aux Golden State Warriors et aux Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousins avait été accusé de vouloir à tout prix "gratter" une bague. Cette fois, une chose est claire : il veut simplement rejouer au basket. Le pivot All-Star, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou peu après avoir rejoint L.A. à l'été 2019, vient de s'engager avec les Houston Rockets.

Selon Marc J. Spears d'ESPN, "Boogie" a signé un contrat d'un an (non-garanti)avec la franchise texane. Avec les départs souhaités par James Harden et Russell Westbrook, ce n'est clairement pas un contender que l'ancien intérieur de Sacramento et New Orleans a décidé de rejoindre. Avec Stephen Silas aux commandes sur le banc et Rafael Stone comme General Manager, ce sont deux débutants dans leurs fonctions qui vont opérer à Houston.

DeMarcus Cousins voulait du temps de jeu et l'opportunité de montrer au monde qu'il est assez fort mentalement et physiquement pour surmonter les dernières années très difficiles qu'il vient de vivre. Rappelons qu'avant de signer pour Golden State, "DMC" était free agent et n'avait presque pas reçu d'offres à cause de la rupture du tendon d'Achille dont il avait été victime un an plus tôt.

Cousins a fêté ses 30 ans l'été dernier et s'attaque à un nouveau défi : prouver qu'il peut encore être l'un des meilleurs intérieurs de toute la NBA, mais sans la pression de jouer dans une équipe qui ne visera que le titre, comme c'était le cas chez les Warriors - où son passage avait été très honnête - ou les Lakers, même s'il n'avait finalement jamais pu revêtir la tunique des Purple and Gold.

