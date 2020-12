Joakim Noah vers la retraite, les Clippers ont coupé « Jooks »

On se réjouissait de voir deux Français chez les Los Angeles Clippers cette saison, après la signature de Nicolas Batum. Malheureusement, le capitaine des Bleus sera seul. Joakim Noah vient d'être coupé à trois semaines du début de la saison, a annoncé son agent Bill Duffy à ESPN.

L'autre triste nouvelle qui accompagne celle-ci, c'est que l'on ne reverra vraisemblablement plus Joakim Noah sur un terrain. Le pivot français se "dirige vers la retraite", a précisé Duffy.

L'ancien All-Star et meilleur défenseur de l'année avait cravaché pendant de longs mois avant et pendant la pandémie pour surmonter une blessure au tendon, au sortir d'une belle pige du côté de Memphis. Cette expérience décevante avec les Clippers a visiblement mis un coup d'arrêt à ses espoirs d'une dernière expérience heureuse dans la ligue.

Bronny James trolle Joakim Noah, le grand ami de LeBron…

Si Noah prend bien sa retraite - les déclarations de son agent, qui a exprimé son "honneur" d'avoir pu "représenter l'un des joueurs le plus des passionnés de ce sport", vont dans ce sens - il aura dans tous les cas réussi à marquer les esprits pendant 13 ans.

Double champion NCAA avec Florida, excellent avec les Chicago Bulls au point d'être deux fois All-Star, meilleur défenseur de l'année et 4e au classement du MVP, Joakim Noah a trébuché au moment de son retour à New York, sa ville de naissance, où son passage a été un calvaire.

On aurait quand même pas été contre une dernière pige à Chicago, là où l'intérieur de 35 ans a finalement vécu ses meilleures années. Attendons que celui qui a longtemps été l'un des joueurs les plus intenses et féroces de la ligue confirme lui-même, mais ça ne fait malheureusement presque plus aucun doute.