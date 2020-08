Bronny James trolle Joakim Noah, le grand ami de LeBron…

On connaissait la grande histoire d’amitié qui liait LeBron James et Joakim Noah. Entre respect musclé, provocation et trashtalk, leurs embrouilles rajoutaient du piment aux confrontations Bulls-Cavs de l’époque. Ce coup-ci, c’est Bronny James qui s’en est pris à Jooks.

En matant sur Twitch son daron et les Los Angeles Lakers battre les Clippers de deux points, le fils de a chambré le Français sur sa coupe de cheveux et sa barbe.

Bronny James says Joakim Noah looks homeless 😂😂😂

"They have a barbershop in the bubble ! Go to the barbershop !" 💀 pic.twitter.com/DDEKYYiG9f

