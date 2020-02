Joakim Noah revient sur son image de « LeBron hater »

LeBron James n'a pas connu beaucoup de beefs dans sa carrière. Le "King" a développé une personnalité plutôt agréable qui lui a évité de s'attirer trop d'ennemis au sein de la confrérie NBA. A une époque, toutefois, ses affrontements avec les Chicago Bulls et Joakim Noah en particulier étaient sacrément tendus. Le pivot français n'a jamais hésité à lui rentrer dans le lard et à le provoquer. On se souvient de scènes particulièrement animées qui faisaient le sel de ces matches. De passage dans le podcast Pardon my Take, Noah est revenu sur cette animosité et cette période où il a été estampillé "LeBron hater".

"Je ne déteste pas LeBron. Je suis juste un compétiteur et ce putain de gars nous a battu pendant des années sur la route du titre. Tout le monde pense que je le déteste. Mais je ne déteste personne, j'ai la belle vie. C'est simplement que j'ai les boules quand je perds. J'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de batailles avec lui en étant en bonne santé, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on avait nos chances. Putain, ça me fait encore mal aujourd'hui !".

Ses sentiments envers la ville de Cleveland sont en revanche intacts.

"Je n'aime toujours pas être à Cleveland, vraiment. Désolé de dire ça..."

Awesome interview with Joakim Noah today who still very much hates the city of Cleveland pic.twitter.com/X8IjpLxlau — Pardon My Take (@PardonMyTake) February 17, 2020

Pour l'heure, Joakim Noah n'a pas d'équipe, notamment parce qu'il récupère d'une opération au tendon d'Achille. On a quand même dans l'idée qu'une équipe qui vise les playoffs serait bien inspirée de le signer pour son fighting spirit intact. Son passage chez les Memphis Grizzlies la saison dernière a montré qu'il n'était clairement pas fini.