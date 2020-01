La saison dernière, Joakim Noah avait fait un retour très intéressant en NBA avec les Memphis Grizzlies. On se demandait du coup pour quelle raison aucune franchise n'était parvenue à faire signer l'intérieur français malgré des contacts avérés avec les Los Angeles Clippers par exemple. C'est vraisemblablement en raison d'une blessure au tendon d'Achille que "Jooks" n'a toujours pas d'employeur aujourd'hui.

En fin d'année dernière Brian Windhorst d'ESPN avait évoqué un problème "grave et mettant en péril la carrière de Joakim Noah" sans qu'une annonce officielle n'ait suivi cette information. Le double All-Star a révélé dans un post Instagram cette semaine avoir effectivement dû subir une opération au tendon d'Achille.

"Je ne peux pas m'arrêter de m'accrocher. C'est tout ce que je sais. Quatre mois après m'être fait opérer du tendon d'Achille, je suis de retour sur la piste. Mon but et de revenir sur le terrain et de me battre. J'ai connu beaucoup d'opérations dans ma vie, mais revenir de celle-ci serait vraiment gratifiant. Merci aux spécialistes qui m'aident à aller mieux. Merci à ma famille et à mes amis pour m'aider à gérer mes hauts et mes bas. Je vous aime. Vous savez qui vous êtes. Nous pleurons tous la mort d'une légende. Penser à Kobe me donne envie de travailler encore plus dur".

Il semble du coup difficile d'imaginer Joakim Noah retrouver une équipe avant la fin de la saison. Cela dit, on ne pariera pas contre la détermination du garçon à revenir en NBA, lui qui a défié toutes les attentes depuis le lycée jusqu'à la fin de son aventure aux Chicago Bulls.