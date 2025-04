Dirk Nowitzki et Taylor Rooks se moquent des célébrations controversées de Ja Morant

Ja Morant aime bien provoquer. Après son amendé pour ses célébrations « armes à feu », il a décidé de mimer le jet d’une grenade face aux Charlotte Hornets il y a deux jours. Un geste amusant pour certains, provocateur et débile pour d’autre. Un geste qui a en tout cas été moqué par Dirk Nowitzki et Taylor Rooks alors qu’ils attendaient le début du match de Luka Doncic à Dallas.

La légende des Dallas Mavericks et la présentatrice se sont bien amusés à reproduire les célébrations controversées de Ja Morant :

Dirk Nowitzki and Taylor Rooks caught on camera doing Ja Morant’s finger guns and grenade celebrations

I’M CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/7Ey9otBlN8

— Hater Report (@HaterReport_) April 10, 2025