Quelques minutes après avoir annoncé que les Charlotte Hornets coupaient Nicolas Batum, Shams Charania a confié que le Français allait s'engager avec les Los Angeles Clippers.

Multiple contenders made plans to pursue Batum once the Hornets made clear he could be waived. The Clippers are set to receive the versatile veteran forward. https://t.co/gohCOCFsJW — Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020

Nicolas Batum était convoité par de nombreux contenders, comme nous vous l'avions révélé en début de semaine. A l'Est, les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors et les Brooklyn Nets s'intéressaient notamment aux services de l'ailier de l'EDF. Dans la conférence Ouest, les Golden State Warriors et le Utah Jazz étaient également sur les rangs. C'est donc finalement aux Los Angeles Clippers qu'il atterrit. Probablement une de ses destinations préférées. Non seulement il jouera dans une équipe capable qui visera le titre NBA, mais il rejoint une ville où il passe chacun de ses étés.

C'est aussi une recrue intéressante pour la franchise californienne. Nicolas Batum sera une option utile en sortie de banc, aussi bien pour défendre que pour créer du jeu autour de superstars comme Kawhi Leonard ou Paul George. C'est un défenseur de plus qui donne encore un peu de volume à la rotation des Clips.

29 novembre, 20h29

Enfin libre. Nicolas Batum est enfin libre. Alors que les Charlotte Hornets songeaient à le couper et à étirer son salaire sur les trois prochaines saisons (dans le Cap), ils ont finalement fait marche arrière en tentant de l'inclure dans un éventuel sign-and-trade, celui qui ramènerait Gordon Hayward en Caroline du Nord. Mais pour ça, il fallait trouver une équipe prête à absorber les 27 millions de "Batman". Ils n'ont pas trouvé. Et les Hornets ont fini par couper le joueur de 31 ans, comme l'annonce Shams Charania.

The Charlotte Hornets are waiving forward Nicolas Batum, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020

Le Tricolore peut désormais se trouver un nouveau point de chute. Ses agents nous avaient confié être en relation avec six franchises en début de semaine. Six candidats aux playoffs, voire au titre.

Ce licenciement de l'international tricolore démontre que les Celtics n'ont pas trouvé d'accord avec les Hornets. Hayward va donc rejoindre Charlotte pour quatre ans sans que Boston récupère la moindre contrepartie.

