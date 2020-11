Bam Adebayo prolonge au Heat et touche le max !

Le Miami Heat et Bam Adebayo sont tombés d’accord pour une extension de contrat max. Shams Charania a d’abord indiqué que les deux parties étaient proches d’un accord. Puis Zach Lowe a eu la confirmation par l’agent du joueur que le deal était fait.

Le finaliste NBA 2019-20 touchera 163 millions sur 5 ans.

The Miami Heat plan to sign All-Star Bam Adebayo to a five-year, $163M contract extension, source tells @TheAthleticNBA @Stadium .

L'intérieur, finaliste NBA 2019-20, touchera 163 millions sur 5 ans. Au moins. En effet, il y a des clauses dans son contrat qui lui permettront de toucher 195,6 millions de dollars s’il atteint certains objectifs. Comme Donovan Mitchell, Jayson Tatum et De’Aron Fox. Avec eux, le joueur du Heat est d’ailleurs le quatrième joueur de la draft 2017 a signé une extension max.

The deal includes escalator clauses that can take its total to $195 million over five years, Saratsis tells ESPN https://t.co/4tomSMJVPU

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 24, 2020