Jayson Tatum prolonge aux Boston Celtics et touche le pactole

Sans grande surprise, les Boston Celtics ont officialisé le fait que Jayson Tatum sera leur franchise player pour les années à venir. Ils viennent en effet de lui signer une extension de contrat XXL.

Adrian Wojnarowski vient en effet d’annoncer que la franchise et lui sont tombés d’accord sur une extension de 5 ans et de 195 millions de dollars. Comme Donovan Mitchell au Jazz il y a quelques heures.

Jayson Tatum has agreed to a five-year, $195M extension with the Celtics, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Jayson Tatum a donc reçu la « full designated rookie max extension ». Ce qui lui garantit 163 millions de dollars sur la période. Mais le deal inclut une clause lui permettant une hausse de 30% de ce montant. Pour ce faire, il lui faudra terminer dans l’une des trois All-NBA Teams. S’il remplit ce critère la saison prochaine, ce qu'il a fait cette année (All-NBA Third Team), il touchera alors quasiment 200 millions de dollars.

Tatum gets the full designated rookie max extension, with the All-NBA escalators that'll take it near $200M, sources said. Tatum's agent Jeff Wechsler and Celtics finalized details today. https://t.co/SfGjPRc3J5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

Le fait que les Boston Celtics aient décidé de casser leur tirelire est tout sauf une surprise. Sa trajectoire depuis qu’il est en NBA en faisait logiquement le futur franchise player de l’équipe. L’ancien de Duke n’a cessé de progresser. Il est passé en trois ans de 13,9 pts, 5 rbds, et 1,6 pds à 23,4 pts, 7 rbds et 3 pds. Le tout en affichant cette année un très joli 40,3% à longue distance. Surtout qu’il en prend 7,1 par rencontre.

Une saison récompensée par une première sélection au All-Star Game et donc une extension énorme. Une extension qui vient couronner 48 premières heures de free agency très active de la part des Boston Celtics. Les C’s ont laissé partir Gordon Hayward à Charlotte et tradé Enes Kanter. Ils ont signé Tristan Thompson et pris Jeff Teague comme backup d’un Kemba Walker talentueux mais parfois gêné physiquement.

Danny Ainge, qui avait eu le nez creux en lâchant le premier choix aux Phildelphia Sixers et récupéré Jayson Tatum avec le pick #3, a donc décidé de miser sur la durée sur un duo Tatum - Jaylen Brown qui a emmené Boston en Finales de Conférence Est.

Et les C’s comptent bien aller vite plus loin. Avec un noyau Tatum - Brown - Walker - Smart et quelques joueurs très solides autour, ils en ont les moyens.

Le LISTING complet de tous les trades et signatures