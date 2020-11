Gordon Hayward était annoncé un peu partout. Des rumeurs concernant les Hawks et les Knicks circulaient. Il se disait qu’il voulait aller à Indiana. Mais c’est aux Charlotte Hornets que l’ancien Celtic jouera les 4 prochaines années.

De toutes les rumeurs qui tournaient, la plus vraie était donc probablement son envie d’avoir un contrat à plus de 100 millions. Et c’est ce que Michael Jordan lui a donné. Gordon Hayward a en effet signé pour 120 millions de dollars, sur quatre ans donc. C’est ce que vient de révéler Adrian Wojnarowski.

Agent Mark Bartelstein of @PrioritySports confirms deal now to ESPN -- Hayward leaving the Celtics for the Hornets on a $120M free agent deal. https://t.co/OYnMbp53Xj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020