Gordon Hayward aurait choisi les Indiana Pacers, mais veut aussi 100 millions !

UPDATE : on annonçait Gordon Hayward vers les Atlanta Hawks. Mais la piste s'est sérieusement refroidie avec l'arrivée de Gallinari. Dans le même temps, on a appris que l'ancien Celtics aurait fait des Pacers d'Indiana sa priorité.

En effet, selon Marc Stein, Gordon Hayward souhaiterait que les Pacers et les Celtics mettent en place un sign & trade afin de lui garantir un contrat sur quatre saisons et environ 100 millions de dollars.

Indiana remains Gordon Hayward's preferred destination, league sources say, which requires a sign-and-trade with the Celtics to net the former Butler star a deal estimated in the four-year, $100 million range — Marc Stein (@TheSteinLine) November 21, 2020

20 novembre 2020 à 08h05

Gordon Hayward renonce à ses 34 millions

C’était dans l’air même si ça pouvait semblait surprenant. Mais Gordon Hayward va bel et bien renoncer aux 34 millions de dollars qu’il pouvait percevoir en activant son option sur sa dernière année de contrat aux Boston Celtics. L’ancien All-Star devient donc officiellement free agent, comme l’annonce ESPN.

Son départ de la franchise du Massachussetts n’est pas assuré à 100% pour autant. En effet, l’ailier pourrait encore prolonger avec les Celtics mais sur un contrat plus long et évidemment moins cher. Néanmoins, après plusieurs saisons galères du coté de Boston, on imagine qu’il sera tenté à l’idée de changer d’atmosphère et de prendre un nouveau départ.

Deux franchises déjà sur le coup pour Gordon Hayward

Les New York Knicks et les Atlanta Hawks seraient sur les rangs. Ces deux franchises sont dans une situation assez similaire : elles ont un effectif jeune mais veulent passer un palier la saison prochaine. Surtout, elles disposent de suffisamment d’espace sous le Cap pour ajouter un joueur au salaire assez important.

Gordon Hayward pourrait créer du lien entre Trae Young et Clint Capela à Atlanta en s’affirmant comme un deuxième playmaker. Il serait d’une aide intéressante pour RJ Barrett à New York. Même si ces pépins de santé chronique l’ont gêné depuis sa grave blessure à la cheville en 2017, le joueur de 30 ans postait tout de même plus de 17 points, 6 rebonds et 4 passes la saison dernière.

Dernière option pour un départ : il pourrait aussi signer avec les Celtics mais dans l'optique d'être transféré dans la foulée afin de rejoindre une équipe qui n'aurait pas la marge financière pour le signer. Boston récupérerait ainsi une contrepartie, même mineure.

Gordon Hayward serait devenu la priorité des Atlanta Hawks