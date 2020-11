Gordon Hayward serait devenu la priorité des Atlanta Hawks

Quoi qu'il décide dans les prochaines heures, Gordon Hayward fera l'objet d'une offre de la part des Hawks, de plus en plus ambitieux.

Les Atlanta Hawks n'ont décidément pas envie de rester dans les bas fonds ou même le ventre mou de la Conférence Est la saison prochaine. On savait que la franchise visait Rajon Rondo pour apporter une touche d'expérience et de leadership. Voilà maintenant qu'Atlanta rêve de Gordon Hayward.

Selon Chris Haynes de Yahoo, les Hawks vont dans tous les cas tenter quelque chose pour recruter l'ailier des Boston Celtics. Alors que la deadline pour activer sa player option à 34.2 millions a été repoussée de quelques heures, Hayward semble devenu une priorité.

S'il décide de prolonger d'un an, un sign and trade est envisagé. S'il teste le marché, les Hawks seraient prêt à lui faire signer un deal à sa convenance.

On ne connaît pas encore les intentions de Gordon Hayward, qui avait manqué une bonne partie des playoffs 2020 à cause d'une blessure à la cheville. Son rôle à Boston, comme troisième ou quatrième lame derrière Jayson Tatum, Kemba Walker et Jaylen Brown le satisfait-il ?

On le disait plus enclin à se désengager de son contrat, pour chercher un deal sur 3 ou 4 ans et assurer un avenir forcément un peu flou au regard des pépins physiques qui l'ont frappé depuis son arrivée chez les Celtics.

A Atlanta, il apporterait évidemment une plus-value immédiate à un groupe jeune et très centré sur le talent étourdissant de Trae Young à l'heure qu'il est.