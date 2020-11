Rajon Rondo pourrait devenir le mentor de Trae Young à Atlanta

Sauf surprise, Rajon Rondo ne sera plus un joueur des Los Angeles Lakers dans un mois, lorsque débutera la saison 2020-2021. La rédemption sportive acquise par l'ancien meneur des Boston Celtics est méritée. Le salaire auquel il prétend désormais - qui n'est sans doute pas en adéquation avec ce que veulent et peuvent lui donner les Lakers - aussi. Membre essentiel de la campagne jusqu'au titre, Rondo vient de voir Dennis Schröder débarquer à Los Angeles. On ne sait pas si les Lakers ont fait ce move parce que leur meneur leur a dit qu'il ne resterait pas, ou s'ils ont eux-mêmes pris la décision de passer à autre chose.

Toujours est-il que selon Nick Wright de Fox Sports, les Angelenos considèrent aujourd'hui que Rajon Rondo ne sera plus un Laker. Une destination attirerait particulièrement le seul joueur à avoir décroché un titre avec Los Angeles et Boston : les Atlanta Hawks.

Les Hawks ont envie de passer un cap après une saison précédente assez décevante. Leur projet : adjoindre un meneur expérimenté à Trae Young pour lui permettre de progresser encore davantage. Atlanta fait partie des équipes qui auront une enveloppe sympathique pour renforcer un groupe jeune. C'est typiquement dans ce genre de franchise que Rajon Rondo pourra voir ses prétentions financières être satisfaites. On l'imagine bien signer un contrat court à 10 ou 12 millions la saison, lui qui touchait cinq fois mois à L.A. cette saison.

A 34 ans, le double champion NBA a montré qu'il avait encore du coffre et la capacité de peser positivement au sein d'une équipe. S'il rejoint les Hawks, on aura compris que son obsession n'était pas de chercher à gagner un nouveau titre à court terme, mais d'être payé à la hauteur de ce que mérite un joueur de son standing et avec son palmarès.