Dennis Schröder aux Lakers, fin de l’aventure pour Rondo ?

Alors que les franchises seront autorisées à réaliser des trades à partir de ce lundi, les Los Angeles Lakers ne perdent pas de temps. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Dennis Schröder devrait débarquer à L.A. !

Le meneur de jeu allemand d'Oklahoma City est au coeur de discussions très avancés entre les Lakers et le Thunder, en échange du pick n°28 de la Draft 2020, mais aussi de Danny Green.

Si le deal se concrétise comme "Woj" semble le penser, il est probable que Rajon Rondo ne soit plus un membre des Lakers la saison prochaine. On imagine mal l'ancien meneur des Celtics renoncer à un joli contrat ou même partager son temps de jeu avec Dennis Schröder.

Rajon Rondo pourrait rester à Los Angeles, mais pas aux Lakers

Schröder, 27 ans, sort d'une excellente saison avec OKC dans la peau d'un 6e homme derrière le backcourt Chris Paul-Shai Gilgeous-Alexander, avec 18.9 points et 4 passes décisives.

Si Dennis Schröder n'est pas le même joueur que Rondo en termes d'expérience et de qualités pour orchestrer le jeu, l'ancien des Hawks sera un superbe renfort offensif en sortie de banc pour alléger la tâche de LeBron James et Anthony Davis.

Le pari n'est pas risqué à long terme, puisque Schröder sera en fin de contrat en 2021, après avoir touché un chèque de 15.5 millions de dollars.

The Los Angeles Lakers are in advanced talks with Oklahoma City on a trade for guard Dennis Schroder, sources tell ESPN. Deal expected to include OKC acquiring LA’s pick at No. 28 in Wednesday’s draft. Deal can be completed at noon ET on Monday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020