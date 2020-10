Rajon Rondo pourrait rester à Los Angeles… mais pas aux Lakers

Rajon Rondo est un winner et il l’a encore prouvé lors de la dernière campagne des Los Angeles Lakers. D’abord absent au début des playoffs en raison d’une blessure au pouce, le meneur est revenu dans la rotation lors du deuxième tour. Et il a de suite fait la différence.

Contre les Houston Rockets, déjà, mais surtout en finales contre le Miami Heat. Avec des performances décisives en sortie de banc, autant à la passe qu’en défense ou aux points. Notamment 19 pions lors du Game 6, celui du titre. Le vétéran est devenu le premier joueur à décrocher une bague à Boston et à Los Angeles.

Rajon Rondo, l’exploit unique d’un personnage unique

Fort de ses belles prestations, l’ancien All-Star compte bien signer un contrat juteux pendant l’intersaison. Il veut son argent. Quitte à partir de Los Angeles. Ou même pas forcément en fait. Quitte plutôt à juste changer d’équipe au sein de la ville. En effet, selon Marc Stein, les voisins des Clippers pourraient se positionner sur le vétéran.

Il leur ferait un bien fou. « L’autre » équipe de L.A. a justement besoin d’un meneur organisateur – et Kawhi Leonard en aurait même fait la demande auprès de ses dirigeants. Rajon Rondo coche toutes les cases. Il a l’expérience, le niveau, etc. Un très bon complément autour de Kawhi et Paul George. Les Clippers veulent repartir à la conquête du titre l’an prochain et RR est peut-être le joueur qui leur manque pout toucher au but.

Cinq destinations pour Rajon Rondo, star inattendue de la free agency