Les Los Angeles Clippers ont connu un véritable échec lors des derniers Playoffs. Battue en demi-finale de la Conférence Ouest par les Denver Nuggets (3-4), la franchise californienne va devoir réaliser des changements importants. Après le départ de Doc Rivers et la nomination de Tyronn Lue au poste de coach, les Clippers vont bien évidemment réaliser des retouches au sein de l'effectif. Et autour du duo Kawhi Leonard - Paul George, il y a un vrai chantier pour renforcer le groupe. Et justement, de son côté, Leonard a un avis sur la priorité à désigner. Selon les informations d'ESPN, l'ancien joueur des Toronto Raptors milite pour le renfort d'un meneur organisateur.

Malgré ses qualités défensives, Patrick Beverley dispose de quelques difficultés à la création. Sur la saison, il a ainsi tourné à seulement 3,6 passes décisives de moyenne. Avec le recrutement d'un meneur organisateur, Leonard serait ainsi moins obligé de prendre le jeu à son compte. A la manière d'un LeBron James avec Rajon Rondo aux Los Angeles Lakers, il pourrait se décharger de certaines responsabilités. Mais encore faut-il parvenir à trouver la perle rare sur le marché. En tout cas, les Clippers ont bien évidemment un intérêt à écouter Kawhi Leonard, potentiellement libre en 2021...