Tyronn Lue est le nouveau coach des Los Angeles Clippers !

UPDATE : Tyronn Lue tenait la corde mais les autres candidats n'avaient pas dit leur dernier mot. Mais finalement, les Los Angeles Clippers ont tranché, ce sera bien lui. L'ancien assistant de Doc Rivers devrait finaliser sous peu un contrat de 5 ans. Il aura la lourde tâche de prendre le relai du Doc et de faire en sorte que cette équipe pleine de promesses réussisse à marcher sur le voisin encombrant fraichement couronné.

Ty Lue is finalizing a five-year deal to become the next coach of the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020

02/10 : Tyronn Lue favori pour le poste de coach ?

Il fallait du changement et Steve Ballmer n’a pas tergiversé : il s’est séparé de Doc Rivers à la suite de l’élimination des Los Angeles Clippers en demi-finales de Conférence. Une terrible désillusion. Et donc une page qui se tourne pour la franchise, après sept saisons avec le Doc à la tête de l’équipe. Les dirigeants lui cherchent donc un successeur. L’heureux élu aura un sacré challenge à relever : celui de mener l’organisation à son premier titre. Avec du lourd à disposition. Kawhi Leonard, MVP des finales 2019, et Paul George sont les superstars d’un effectif susceptible d’aller au bout… sur le papier.

Doc Rivers n’est plus l’entraîneur des Los Angeles Clippers !

Alors qui pour prendre la suite ? Selon les premières indications, Tyronn Lue serait le favori pour être nommé sur le banc. Il connaît bien le groupe puisqu’il était l’un des assistants de Rivers cette saison. Adrian Wojnarowski ajoute que les Clippers ne devraient pas tarder à sonder d’autres candidats.

Lue coachait les Cavaliers quand ils ont décroché le titre en 2016. Un sacre dès sa première saison sur le banc. Cleveland a joué deux finales de plus sous ses ordres, en 2017 et 2018. Il a donc de l’expérience à ce niveau et il a déjà gérer des superstars comme LeBron James ou Kyrie Irving. Est-ce que c’est le meilleur choix pour autant ? Pas sûr. Ses limites tactiques ont souvent été pointées du doigt.

Derrière lui (derrière… Lue), ça reste très flou. Sam Cassell, Jeff Van Gundy et Kenny Atkinson ont été évoqués mais comme c’est le cas à chaque fois qu’un poste se libère actuellement.