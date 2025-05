Luka Doncic, investi à long terme aux Lakers ?

Luka Doncic a vécu une année compliquée. Alors qu’il espérait passer sa carrière aux Dallas Mavericks, ceux-ci l’ont envoyé aux Los Angeles Lakers, avec qui il n’a pas réussi à passer le premier tour. Forcément, la question de son avenir se pose.

Pour rappel, le Slovène est actuellement sur un contrat de 5 ans et 215 millions de dollars. Il peut en sortir à l’été 2026 s’il n’active pas sa player option pour 2026-27. Mais avant d’en arriver là, il est éligible à partir du 2 août prochain à une extension de 229 millions de dollars sur 4 ans.

Une extension qu’on voit mal les Los Angeles Lakers ne pas lui proposer. La carrière de LeBron James approche de la fin et les Lakers souhaitent forcément faire de Luka Doncic leur visage du futur.

Côté joueur, la tendance serait aussi à la poursuite de la collaboration avec la franchise californienne. C’est en tout cas ce qui se murmure. Pour The Athletic, Jovan Buha et Sam Amick en parlaient ce w-e. Tim MacMahon, d’ESPN, a confirmé dans le Dan Patrick Show :

« Je serais choqué s’il n’y avait pas une sorte d’extension cet été (…) Avec ce que je sais de Luka - je ne lui ai pas parlé directement, mais j’ai parlé à des gens qui le connaissent bien -, je pense qu’il est pleinement engagé avec Los Angeles maintenant. Son cœur a été brisé, mais il est maintenant pleinement investi avec les Lakers et son but désormais est de gagner des championnats avec cette franchise. »

Reste à savoir si Doncic choisira de s'engager sur le long terme dès cet été ou s'il attendra encore un peu. Rob Pelinka a bien évidemment intérêt à sécuriser ça rapidement pourne prendre aucun risque.

Comment faire des Lakers de Luka Doncic et LeBron James de vrais favoris au titre NBA