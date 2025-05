Comment faire des Lakers de Luka Doncic et LeBron James de vrais favoris au titre NBA

Les Los Angeles Lakers sont sortis au premier tour des playoffs. Ce n’est pas nécessairement très surprenant, parce que les Minnesota Timberwolves n’ont finalement pas terminé très loin de la troisième place à l’Ouest (une victoire d’écart entre les deux équipes), parce qu’ils étaient plus frais que leurs adversaires (plus forts aussi, comme le montre l’issue de la série) et parce que la formation californienne n’a eu au bout du compte que trois mois pour s’adapter à Luka Doncic. Trois mois où ça a cliqué plus vite que prévu entre le Slovène et ses nouveaux coéquipiers, laissant entrevoir l’espoir (un faux espoir) de pouvoir légitimement viser les finales de Conférence. Ce n’est donc pas une surprise mais ça reste forcément une déception.

LeBron James, le message des Lakers pour son avenir

Il est déjà temps de penser à la suite pour les Angelenos. Parce que l’organisation peut revenir plus forte dans un an. Elle doit le faire même. C’est un peu le message envoyé par son coach, JJ Redick, qui s’applique le message à lui-même. « Je sais que je peux et que je dois faire mieux », avouait-il après la défaite dans le Game 5, synonyme d’élimination.

Après une désillusion en playoffs, les regards sont presque toujours tournés vers l’entraîneur. Mais la place de Redick ne devrait pas être menacé. S’il a commis quelques erreurs et fait preuve d’inexpérience, et pour cause, ce sont ses débuts à un tel poste à ce niveau, l’ancien joueur a démontré dès sa première saison qu’il pouvait s’affirmer comme l’un des meilleurs tacticiens de la ligue. Sa vision stratégique du basket est intéressante et il semble vraiment apprécié – et respecté – de ses hommes.

Il leur a d’ailleurs donné comme objectif pour l’intersaison de se mettre dans une meilleure condition physique. Sans citer personne. C’est vrai que ses cadres paraissaient fatigués sur ce premier tour contre les Wolves, bien plus tranchants. Ça s’explique par le fait que JJ Redick n’a pas assez fait tourner son effectif, certes, mais il y a aussi un souci de préparation. Doncic, qui a qualifié son ancien coéquipier « d’excellent entraîneur », devra donc écouter le message de ce dernier à la lettre pour arriver en octobre dans un bon état de forme après une saison où il aura été gêné par plusieurs blessures. Le prodige pourrait par exemple suivre le modèle de son idole, LeBron James. Le King prouve avec sa longévité qu’il sait se mettre à un niveau de condition exceptionnelle, même à 40 ans.

Mais son âge se fait évidemment ressentir et le natif d’Akron a montré des signes de fatigue tout à fait logiques. Pour l’instant, il maintient le flou sur son avenir et une éventuelle retraite. Nombreux sont ceux qui s’attendent à le voir revenir un an de plus. Avec un sacré défi pour lui : se remettre une dernière fois dans la condition de sa vie pour éventuellement partir sur une bague.

James dispose d’une option à 52 millions de dollars sur la saison 2025-2026. Il peut l’activer pour encaisser un gros chèque. S’il tient vraiment à maximiser ses chances de récupérer une cinquième bague, il peut aussi renoncer à cette somme astronomique et prolonger pour un montant inférieur (25 millions la saison puis une autre en option à 25 ou 30 de plus ?) afin d’aider le front office à recruter plus facilement. Rien ne l’oblige à le faire, évidemment. Les joueurs ne doivent rien aux franchises. En tout cas, avec la situation financière actuelle des Lakers, c’est un move qui arrangerait forcément les dirigeants.

LeBron, Luka et un coach de qualité, c’est une excellente base… qu’il faut mieux entourer. Le roster a affiché ses limites en playoffs. Il y a donc des ajustements à faire. Même si Austin Reaves est passé à côté de sa série, il reste une troisième option très intéressante qu’il vaudrait mieux conserver, sauf dans le cas d’un trade pour un All-Star encore plus fort et/ou complémentaire.

Base à garder, par ordre de priorité : Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Dalton Knecht, Bronny James.

Dorian Finney-Smith peut, comme James, devenir Free Agent en juillet. Il possède une option à 15 millions sur la saison prochaine. L’idéal serait de lui donner un contrat plus long (3 ans) mais sur un montant annuel inférieur. Genre 40 millions sur 3 ans, histoire de déjà faire environ 2 millions d’économie sur l’année à venir. Chaque million est important pour un candidat au titre. La marge de manœuvre est cruciale.

Sous contrat mais susceptible d’intégrer un trade, par ordre de priorité (le plus important à conserver étant donc le premier nom) : Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Maxi Kleber, Shake Milton.

Les trois premiers touchent chacun plus de 11 millions la saison sans être de vrais contributeurs au sein du groupe. Il serait utile d’arriver à se débarrasser d’un ou deux d’entre eux, si possible pour un joueur moins cher du même rendement (en attachant un ou des seconds tours de draft) ou un joueur plus cher mais plus fort (en attachant éventuellement un premier tour).

Les Lakers ont leur pick 2031 de disponible ainsi qu’un swap en 2030. Le pick 2032 sera utilisable dans un trade une fois la draft passée. Ce sont des atouts à intégrer dans des échanges cet été ou à conserver pour ajuster l’effectif en cours de saison prochaine.

Quelques pistes de trade, par ordre de priorité :

Nic Claxton : Le pivot parfait (pour L.A.) sur le papier. Capable de bien défendre, mobile, polyvalent, athlétique. Mais du coup, les joueurs comme ça sont chers. Si Brooklyn décide de se séparer d’un joueur encore assez jeune, ce qui reste finalement peu probable, il faudra mettre le prix. Le pick 2031 (non protégé ?) mais aussi sans doute un autre atout à la draft (le swap ? le pick 2032 ? Des seconds tours en bonus ?) pour accompagner les contrats expirants. On n’y croit peu, mais ça vaut le coup d’essayer.

Royce O’Neale : Fonctionne peut-être seulement si les Phoenix Suns décident de se reconstruire. O’Neale est sous contrat pendant trois ans pour un montant entre 10 et 11 millions. Les Lakers peuvent offrir l’un de leurs contrats expirants (de préférence Vanderbilt ou Kleber) en attachant un pick ou deux du second tour pour aider les Suns à reconstituer un capital de draft si jamais la franchise parvient à se débarrasser de Kevin Durant et/ou Devin Booker et/ou Bradley Beal. Le club de l’Arizona ferait ainsi des économies sur le long terme tout en ayant une compensation en picks.

Marcus Smart : Après avoir été l’âme de Boston, peut-il finalement gagner un titre avec Los Angeles ? Là aussi, il faut attacher deux des trois joueurs suivants : Vincent, Vanderbilt, Kleber. Sans doute inclure une compensation draft, peut-être simplement des seconds tours. Ce serait un joueur parfait pour les Lakers et les Wizards n’ont sans doute pas besoin de lui.

Robert Williams : Il est trop souvent blessé pour que ça vaille vraiment le coup mais… pourquoi pas ? Tout dépend peut-être du prix demandé. Milton et Vanderbilt peuvent rejoindre Portland. Il faudra mettre du picks mais le deal est intéressant seulement si ce sont des seconds tours ou si les Lakers ont de très solides garanties sur son état de santé.

Kyle Kuzma : Oui, on sait. On sait. Mais après tout, il a joué le meilleur basket de sa carrière à Los Angeles avec LeBron James. Il doit se relancer et sa cote est plus basse que jamais. Contre Vanderbilt et Kleber avec un ou deux seconds tours ? Il ne peut pas faire pire que Vanderbilt et Kleber, si ? Si ?

Quelques autres noms en vrac : Jordan Clarkson, Georges Niang, Grant Williams, Jonathan Isaac, etc.

Les Lakers pourront aussi se renforcer via la Free Agency, avec des profils clairs à aller chercher : un pivot athlétique pour apporter une dimension verticale à cette équipe. Une menace sur pick-and-roll qui peut réceptionner des lobs de Luka Doncic (et James et Reaves) ou leur créer des espaces en forçant la défense à ne pas le perdre trop de vue. Il faut aussi des bons shooteurs dans les corners, si possible des shooteurs à même de défendre.

Quelques cibles, par ordre de priorité :

Steven Adams : Toutes les équipes de la ligue auraient besoin d’un Steven Adams !

Clint Capela : S’il avait trois ou quatre ans de moins, ce serait parfait mais il réclamerait alors un contrat plus élevé que celui auquel il peut prétendre cet été.

Bruce Brown ou Gary Payton II : Deux joueurs susceptibles d’occuper un rôle de « faux Big Man », à savoir des arrières petits mais qui jouent les poseur d’écran et défendent fort.

Kevon Looney : On imagine que les Warriors mettront le prix pour le garder mais, qui sait, il est devenu moins essentiel à Golden State. Ce serait le vétéran expérimenté, combatif et bon défenseur capable de dépanner.

Alec Burks : Le 3 and D vétéran typique. Pas le plus fort, pas le plus nul.

Chris Boucher : Un grand capable de mettre des trois-points… le profil est intrigant. Mais il n’a jamais vraiment pesé dans une équipe qui gagne.

Lindy Waters III : Un joueur plus intéressant que ce que ses stats le suggèrent.

De’Anthony Melton : Il faudrait voir dans quel état il se sent suite à son retour d’une grave blessure (déchirure des ligaments du genou) mais c’est potentiellement une super pioche à moindre coût.

Guerschon Yabusele : D’autres équipes auront plus à lui offrir mais ce serait une sacrée aventure que de jouer avec James et Doncic ! Sur le terrain, ce serait aussi un superbe fit.

Quelques autres noms en vrac : Luke Kennard, Sam Merrill, Paul Reed, Sandro Mamukelashvili, Seth Curry, Ben Simmons, Jake LaRavia.

Les Los Angeles Lakers en 2026 :

Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Dalton Knecht, Kevon Looney ou Steven Adams, Nic Claxton ou Marcus Smart, Royce O’Neale, Bronny James, Lindy Waters III.

Ça claquerait, non ?