LeBron James, le message des Lakers pour son avenir

Les Los Angeles Lakers se projettent sur un avenir avec LeBron James et comptent lui offrir une équipe compétitive.

Après l'élimination des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves (1-4), LeBron James a maintenu le suspense concernant une éventuelle retraite. A 40 ans, l'ailier se retrouve potentiellement libre cet été. Avec une "player option" à 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

Du côté des Californiens, on se projette... avec le King ! Dans la construction de l'effectif pour l'exercice à venir, le patron des Angelenos Rob Pelinka compte sur LBJ. Et pour le convaincre de rempiler, le boss des Lakers a l'intention d'être ambitieux.

"LeBron est un GOAT. L'un des meilleurs de ce jeu. C'est un leader complétement altruiste, je pense que nous l'avons vu sur cette série de Playoffs. Il est prêt à laisser le ballon aux autres et à s'engager sur le plan défensif.

Il a le caractère et l'ADN d'un champion. Je pense que LeBron va avoir de grandes attentes pour la construction de l'effectif et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y répondre. Et je sais qu'il va continuer de se donner à 100% tous les soirs", a répondu Pelinka face à la presse.

De son côté, le journaliste d'ESPN Shams Charania a écarté l'idée d'une retraite pour LeBron James. Et il s'attend à le voir présent pour "au moins une saison". L'intersaison s'annonce donc très intéressante aux Lakers. Avec un effectif à construire autour du duo Luka Doncic - LBJ.

LeBron James et la retraite : « On verra »