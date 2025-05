LeBron James et la retraite : « On verra »

LeBron James est en vacances, comme tous les joueurs des Los Angeles Lakers après l'élimination au 1er tour des playoffs contre les Minnesota Timberwolves. La différence entre le King et ses camarades, c'est qu'il a 40 ans et que chaque intersaison est possiblement la dernière. Au sortir de la défaite dans le game 5 à domicile la nuit dernière, LeBron n'a pas pu échapper à une question sur son avenir et sa volonté de poursuivre encore quelques années ou non.

"Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est un sujet pour lequel je vais discuter avec ma famille, ma femme, mon groupe de soutien, puis avoir une conversation avec moi-même pour déterminer combien de temps je veux continuer à jouer. On verra".

On n'en sait donc pas plus après cette déclaration et LeBron James a pris pour habitude d'être un peu mystérieux en fin de saison. La possibilité de jouer au sein d'un effectif renforcé pour maximiser le potentiel du tandem qu'il forme avec Luka Doncic pourrait lui suffire pour repartir. Et quelque part, l'une des quêtes les plus importantes de sa fin de carrière, à savoir jouer avec son fils Bronny, a été atteinte.

LeBron dispose d'une option à 52 millions de dollars pour disputer la prochaine saison avec les Lakers. Ces derniers ne seraient d'ailleurs par contre que le quadruple champion NBA s'en désengage pour signer à un montant plus favorable et offrir de la marge salariale à Rob Pelinka pour renforcer l'équipe...

CQFR : Un Rudy Gobert XXL pour éliminer les Lakers !