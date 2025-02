Paul George prendrait un autre joueur que Cooper Flagg avec le premier choix de la draft

Cela fait des mois que Cooper Flagg est attendu comme le first pick de la draft NBA 2025. Il n’y a même pas de suspense. Et pourtant, Paul George prendrait un autre joueur en numéro : Ace Bailey.

« Je pense que Bailey a un peu plus de talent brut et il a énormément de potentiel. Je ne dis pas que Cooper Flagg n’a pas un gros potentiel mais je pense qu’Ace Bailey a un plafond un peu plus haut. Je pense que les deux vont devenir des All-Stars et des superstars. Je pense qu’on tient les prochains Magic Johnson et Larry Bird. Mais je vais choisir Bailey. »

Cooper Flagg réalise une première (et unique, quoi qu’il en dise) saison exceptionnelle avec Duke. Il tourne à 19,5 points, 7,7 rebonds et 4 passes par match à 48% de réussite aux tirs et 37% à trois-points. Les Blue Devils ont gagné 24 rencontres sur 27 et figurent parmi les favoris pour la March Madness. Ace Bailey compile lui 18,4 points et 7,2 rebonds (46%-36%) au sein d’une équipe de Rutgers qui galère malgré la présence d’un autre super prospect, Dylan Harper. Ce dernier est d’ailleurs annoncé en deuxième de la majorité des mocks draft, derrière Flagg et devant Bailey.

L’ancien joueur NBA Casey Jacobsen, devenu expert NCAA, estime aussi que Cooper Flagg doit être pris en deux, après Bailey. Il cite notamment le potentiel offensif impressionnant de l’ailier athlétique des Scarlet Knights. De notre côté, on restera quand même sur Flagg en un vu tout ce qu’il a montré des deux côtés du terrain sans oublier son attitude globale, là aussi très intéressante.