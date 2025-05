Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Rockets : 116-131

Wolves @ Lakers : 103-96

Minnesota 4-1 Los Angeles

La première campagne de playoffs en commun de Luka Doncic et LeBron James est déjà terminée. Les Lakers ont été à nouveau battus par les Timberwolves à la maison cette nuit et quittent la post-saison sur une note très décevante. Favoris de la série avant le game 1, les joueurs de JJ Redick ont à nouveau été dominés par l'intensité et la justesse de Minnesota.

La recette de la victoire a cette fois été un peu différente pour les Wolves, puisqu'ils ont profité d'un match XXL de Rudy Gobert, clairement l'homme de ce game 5 ! Le Français a été ultra-dominant à l'intérieur et son équipe a insisté sur cette domination à laquelle les Lakers n'ont jamais pu répondre. Le pivot des Bleus a terminé la partie avec 27 points, 24 rebonds et 2 contres à 12/15, pour une masterclass qui est sa meilleure performance en carrière en playoffs.

Un apport précieux des deux côtés du terrain dans un soir où Anthony Edwards était un peu à l'envers offensivement (15 pts à 5/19) mais a compensé par du playmaking et de la défense (11 rbds, 8 asts, 3 stls). Les deux équipes ont été maladroites, mais Minnesota a durci le ton et bénéficié aussi d'un superbe 4e quart-temps de Julius Randle (23 pts dont 11 dans cette dernière période), pendant que les Lakers ne parvenaient pas à se montrer plus tranchants au rebond ou plus précis dans le camp adverse.

LeBron James a fait de son mieux (22 pts, 7 rbds, 6 asts) mais a fini sur les rotules, alors que Luka Doncic (28 pts, 9 asts, 7 rbds) prolifique mais pas très adroit (7/19) n'a pas surnagé lorsque les Wolves ont haussé le ton.

Les Timberwolves attendent maintenant l'issue de la série entre Houston et Golden State, avec au moins un match de moins dans les pattes que leur futur adversaire, puisque les Warriors mènent 3-2.

Houston 2-3 Golden State

Les Rockets sont toujours en vie et ils n'ont pas fait les choses à moitié cette nuit pour montrer qu'ils avaient encore de quoi embêter les Warriors. Houston a a écrasé Golden State, qui a rapidement agité le drapeau blanc dans ce game 5 à sens unique. Les Texans ont rapidement pris le dessus, avec des performances remarquables de la part de Fred VanVleet (26 pts), Amen Thompson (25 pts, 6 rbds, 5 stls, 3 blks) et Dillon Brooks (24 pts).

A mi-chemin dans le 3e quart-temps, les Rockets ont pris 29 points d'avance, ce qui a poussé Steve Kerr à vider son banc et à envoyer Stephen Curry (13 pts) et tous les cadres à la sieste. Les remplaçants des Warriors - Moses Moondy (25 pts) en tête - ont réussi un petit rapproché qui a contraint Ime Udoka à remettre ses titulaires en cours de 4e quart-temps, mais la messe était déjà dite.

Les choses se sont tendues dans les dernières minutes du match, avec une altercation entre Pat Spencer, Dillon Brooks et Alperen Sengun, Trayce Jackson-Davis venant jouer au garde du corps.

Pat Spencer and Şengün 😳 pic.twitter.com/OIReyzQEeH — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2025

Les Warriors tenteront de boucler la série à domicile dans 48 heures, mais ils ne pourront pas montrer aussi peu de répondant et de combativité que cette nuit s'ils veulent décrocher leur qualification.