Dyson Daniels élu MIP à défaut d’être DPOY

Dyson Daniels a été élu Most Improved Player (MIP) en devançant Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) et Cade Cunningham (Detroit Pistons).

Dyson Daniels repartira finalement avec un trophée cette saison. Deuxième lors du vote pour le DPOY (defensive player of the year), le jeune Australien a remporté le MIP (most improved player) réservé au joueur ayant le plus progressé. Il a même été élu avec une avance confortable sur Ivica Zubac en récoltant par exemple 19 premières places de plus que le pivot des Los Angeles Clippers. Cade Cunningham, Christian Braun et Austin Reaves complètent le top-5.

Cette récompense est toujours difficile à attribuer. Comment réellement quantifier une progression ? Faut-il seulement se fier à une hausse statistique ? Comment juger les joueurs dont le rôle a drastiquement changé d'une saison à l'autre ? Quel crédit accorder à ceux qui sont dans leur deuxième ou troisième année et dont l'évolution semble naturelle ?

Ce qui est sûr, c'est que Daniels a changé de statut en 2025-2026. Il est passé de 5 à 14 points par match tout en signant ses records personnels aux rebonds et à la passe. Son adresse aux tirs a fortement augmenté (43 à 49%) malgré des responsabilités accrues en attaque. Et il a fini la saison avec 3 interceptions de moyenne.

