Doc Rivers n’est plus l’entraîneur des Los Angeles Clippers !

Coup de tonnerre aux Los Angeles Clippers ! Malgré l'échec retentissant de la franchise californienne lors des derniers Playoffs - avec une élimination en demi-finale de la Conférence Ouest face aux Denver Nuggets (3-4), l'entraîneur Doc Rivers ne semblait absolument pas en danger. Notamment à cause de sa relation forte avec sa star, Kawhi Leonard. Mais ce lundi, le célèbre Adrian Wojnarowski d'ESPN a balancé une véritable bombe : Rivers n'est plus le coach des Clippers ! Pour l'instant, on ne connait pas la raison de ce départ. A-t-il été viré après le fiasco contre les Nuggets ? A-t-il choisi de démissionner ? Une affaire à suivre même si la première option reste la plus probable...

Coach Doc Rivers is out with the Clippers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2020

Doc Rivers, un nouvel échec avec les Clippers… celui de trop ?

En tout cas, le passage de Doc Rivers aux Clippers restera tout de même un échec. Malgré des effectifs de qualité depuis son arrivée en 2013, l'homme de 58 ans n'a jamais réussi à passer le second tour des Playoffs. Et pourtant, il a eu des joueurs comme Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan sous ses ordres pendant plusieurs années. Et puis il a bien sûr l'échec de cet exercice malgré le duo Kawhi Leonard - Paul George et une avance (3-1) avant de subir la remontée des Nuggets.