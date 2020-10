Rajon Rondo veut son argent ! Adios les Lakers ?

Beaucoup étaient sceptiques l’an dernier quand Rajon Rondo a re-signé aux Los Angeles Lakers. L’entente avec un LeBron James apparaissait particulièrement douteuse. Comme quelques autres recrues, il semblait surtout que c’était l’une des seules options sur le marché pour remplir l’effectif sans trop dépenser d’argent, avec un contrat très courte durée.

Et effectivement, ils n’ont pas eu à débourser une grosse somme puisque le contrat se montait à 5 millions sur deux ans, avec une player option sur la seconde année.

En revanche, Rajon Rondo a prouvé qu’il pouvait, 12 ans après le sacre de ses Boston Celtics, aider une équipe à aller au bout. Il a fait en sorte que sa compatibilité avec LeBron devienne bien meilleure. Surtout il a joué un rôle fondamental lors des playoffs, élevant radicalement son niveau de jeu. (même s'il ne faut surtout pas l'appeler Playoffs Rondo, n'oubliez pas !)

Rajon Rondo, l’exploit unique d’un personnage unique

Mais s’il est très heureux d’avoir remporté un nouveau trophée, il veut visiblement maintenant être payé. Selon une source de Chris Sheridan :

« Rajon Rondo va sortir de son contrat (et ne pas exercer sa player option) avec les Los Angeles Lakers et devenir un unrestricted free agent. »

Ce qui ne signifie pas qu’il quittera les Los Angeles Lakers forcément. Il veut juste toucher plus que les 2,96 millions que sa player option vaut. Il va donc aller tester le marché. Ce qui n’est pas sans risque, non plus.

Combien vaut Rajon Rondo sur le marché ?

S’il était resté dans le cadre de ce contrat, il aurait touché cette année 5% de plus que le salaire minimum de première année. La saison prochaine, le minimum qu’il pourra toucher sera le « minimum première année ». Soit ce qu’il avait lors de ce dernier exercice, soit bien moins si le salary cap baisse à cause des retombées de la pandémie de Covid.

Mais pour un joueur qui touchait encore 9 millions il y a deux saisons, aller tester le marché semble forcément être la meilleure option. Surtout après avoir montré tout ce qu’il était encore capable d’apporter à une franchise. Plusieurs équipes pourraient avoir envie de faire monter les enchères. On pense notamment à toutes ces équipes qui ont manqué d'un meneur gestionnaire vétéran pendant ces playoffs. Imaginez si Miami avait pu compter sur Rondo en back up de Dragic sur ces finales NBA... On ne dit pas que ça aurait tout changé, mais Miami aurait certainement pu mieux terminer certains matches de la série. Et évidemment, on ne parle pas des équipes en reconstruction qui auraient tout intérêt à recruter le vétéran pour former ses jeunes et diriger un groupe.

Titre NBA, exposition : le salaire minimum de l’an passé pourrait s’avérer avoir été un très bon investissement pour Rajon Rondo et les Lakers. A titre de comparaison, Jrue Holiday touche 26 millions, Terry Rozier 20 millions, Goran Dragic 19, Jeff Teague 19, Evan Turner 18, Reggie Jackson 18, Ricky Rubio 17, Schroeder 15, Patty Mills 13, Marcus Smart 12, Pat Beverley 12, tout comme Cory Joseph, George Hill et Spencer Dinwiddie 10 et même Matthew Dellavedova prend ses 9,6 millions... Bref, sans aucun doute, à 34 ans, Rajon Rondo devrait pouvoir négocier un contrat sur 2 ou 3 saisons autour des 10 millions de dollars par an. Et puis ce dernier beau contrat serait tellement mérité pour celui qui pourrait bien finir au Hall of Fame.

