C'est encore très loin d'être fait, mais il existe une possibilité pour que l'affiche des Finales NBA 2020 oppose les Los Angeles Lakers aux Boston Celtics. Un bon vieux classique qui revêtirait un enjeu tout particulier, puisqu'un seul titre sépare aujourd'hui les Lakers (16 bagues) des Celtics (17) au palmarès. Les puristes bostoniens rappelleront à juste titre que cinq des titres californiens ont été acquis alors que la franchise était basée à Minneapolis, mais ce n'est pas vraiment la question aujourd'hui. Un joueur aura peut-être l'opportunité d'occuper une place assez unique dans l'histoire de la NBA, au carrefour des deux équipes les plus titrées et populaires du pays : Rajon Rondo.

Bien malin celui qui aurait pu prédire, à l'époque où les Celtics et les Lakers bataillaient pour le titre en 2008 et 2010, que Rajon Rondo finirait sa carrière aux Lakers. Pourtant, en 2020, le voilà coéquipier de LeBron James, un autre rival honni à une autre époque, et prêt à inscrire son nom dans le grand livre.

Si les Lakers sont sacrés dans la bulle de Disney World, Rajon Rondo deviendra le premier joueur à avoir remporté un titre sous le maillot de Los Angeles et sous celui de Boston.

Que sont-ils devenus ? Les Boston Celtics 2008

Bill Sharman a gagné avec les Celtics en tant que joueur (1957, 1959, 1960 et 1961), puis avec les Lakers en tant que coach (1972). Tyronn Lue a décroché deux bagues avec les Lakers comme joueur, puis une avec les Celtics comme assistant-coach. Enfin, Clyde Lovelette est celui qui se rapproche le plus de "l'exploit" hypothétique de Rondo. Le Hall of Famer, décédé en 2016, a été champion à deux reprises avec le maillot des Boston Celtics en 1963 et 1964, après avoir déjà décroché un titre avec les Lakers en 1954. Sauf que c'était à Minneapolis...

Rajon Rondo peut donc bien être le premier à le faire comme joueur avec les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics. Beaucoup se demandent quel crédit accorder à une éventuelle candidature de Rajon Rondo pour une introduction au Hall of Fame lorsqu'il aura terminé sa carrière. Cet accomplissement symbolique pourrait être, en plus de sa très belle carrière, un atout décisif pour faire de lui un immortel du temple de Springfield.

Avec deux titres de champion sous les bannières rivales, 4 sélection au All-Star Game, trois titres de meilleur passeur de la ligue, quatre présences dans des meilleurs cinq défensifs, le dossier sera très compliqué à rejeter.

Avant cela, les Lakers doivent en finir avec les Denver Nuggets, puis s'occuper du vainqueur de l'Est, qu'il s'agisse du Miami Heat ou des Boston Celtics chers au coeur de Rajon Rondo...