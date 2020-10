Rajon Rondo déplore un manque de respect avec son surnom

Rajon Rondo a été, sans le moindre doute, l'un des membres très importants du titre décroché par les Los Angeles Lakers. Tout au long des Playoffs, le meneur de jeu a joué un rôle clé en sortie de banc. Et sur plusieurs séries, le vétéran de 34 ans a fait la différence.

Encore sur les Finales NBA, il a fait très mal au Miami Heat (4-2). Avec sa capacité à lire la zone des Floridiens, il a été le facteur X de ce duel avec notamment un dernier match à 19 points. Habitué à hausser son niveau de jeu en Playoffs, l'ancien des Boston Celtics a été surnommé "Playoff Rondo". Mais de son côté, il déteste vraiment ce surnom !

Rajon Rondo, l’exploit unique d’un personnage unique

C'est lors de l'émission ESPN’s First Take que Rajon Rondo a fait connaitre son point de vue sur ce surnom que beaucoup pensait pourtant valorisant. C'est la première question qui lui a été posée et on peut donc imaginer que c'est certainement à son initiative que l'interview a débuté sur ce sujet. Rondo voulait faire passer un message qui soit entendu de tous.

"Je pense que si on regarde l'intégralité de ma carrière, j'ai toujours eu cette capacité à évoluer à un haut niveau quand j'en ai eu l'opportunité. Alors bien sûr, j'ai connu quelques blessures et quelques moments difficiles sur les dernières saisons. Mais malgré ça, je crois que j'ai toujours saisi l'occasion de briller et que j'ai plutôt bien joué sur l'ensemble de ma carrière pendant 14 ans", s'est défendu Rajon Rondo sur ESPN.

On peut comprendre la logique de Rajon Rondo. Il ne semble pas que ce surnom soit "dégradant" (et contrairement à Paul George, aucun mauvais jeu de mot n'a été fait avec celui-ci), mais on sait aussi que Rajon est un homme parfois susceptible. Malgré tout, il faut tout de même reconnaître qu'il n'est absolument pas le même joueur en saison régulière et en Playoffs. Et heureusement pour les Lakers...