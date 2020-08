Paul George alias Pandemic P se fait démonter sur internet

Paul George n’a toujours pas compris qu’internet était invulnérable. Voici les memes les plus salauds et les plus drôles au sujet de Pandemic P.

La puissance d’internet est telle qu’elle fait vite oublier les faits et le passé pour ne concentrer l’attention générale que sur ce qui se passe dans l’instant. Paul George pensait que tout le monde se souvenait encore de ses performances en playoffs du temps des Indiana Pacers… il avait tort !

Surtout, il avait tort de s’y prendre de cette manière, en se surnommant lui-même « Playoffs P » alors qu’il était en pleine perte de confiance. Ses performances historiquement catastrophiques aux tirs sur les trois premiers matches face aux Mavs, ainsi que celles, bluffantes, de Luka Doncic ont fait de lui la cible idéale des critiques et des confectionneurs de memes.

Paul George's Last 3 Games pic.twitter.com/XK6WmlG8an — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) August 24, 2020

Les plus rageux sont mêmes allés encore plus loin en lançant carrément une pétition pour que Paul George soit forcé d’aller jouer à l’étranger. L’objectif initial des 1000 signatures a été rapidement dépassé puisqu’elle a désormais reçu plus de 2735 signatures… Quand à son surnom, les internets lui en ont trouvé un nouveau qui pourrait bien lui coller aux baskets un bon moment si les Clippers n’arrivent pas à redresser la barre : Pandemic P.

Paul George, punchlinesque : « Si je suis plus adroit, c’est une série différente »

Internet poursuit donc sa série d’invincibilité…

Paul George aka Pandemic P

Paul George sur les 3 derniers matchs : 37.6 minutes

11.3 points

10/47 aux tirs#PlayoffsP pic.twitter.com/VHSgENefim — ZoneSportsUS (@ZoneSportsUS) August 24, 2020

LeBron and the Lakers watching Luka serve the Clippers pic.twitter.com/tAMIjWZm1X — Josiah Johnson (@KingJosiah54) August 23, 2020

This Kawhi to Paul George every time he takes a shot pic.twitter.com/cMloq5SL5S — Chill (@Chilladdin) August 20, 2020

Voir cette publication sur Instagram Luka Doncic has exceeded expectations at every level. Une publication partagée par NBA Memes (@nbamemes_official) le 23 Août 2020 à 7 :34 PDT

Danny Green: “I’m prolly the worst shooter currently in the bubble” Pandemic P: pic.twitter.com/Z7ScdZpkNu — (@BryMontana) August 23, 2020

Voir cette publication sur Instagram Luka already has a triple double after 3 quarters Une publication partagée par Bleacher Report (@bleacherreport) le 23 Août 2020 à 2 :48 PDT

Les Clippers et le staff quand ils vont croiser Paul George à la cafét pic.twitter.com/3wQMlmhdIn — Crixus (@El__Lunatico) August 24, 2020

pandemic p helping the clippers for the last 3 games like: pic.twitter.com/PBIwejbPUe — ☨ (@KAWHIsMJ) August 23, 2020