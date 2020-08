« Playoffs P » est devenu « Pandemic P ». Un surnom très critique mais hilarant qui illustre la maladresse catastrophique (et répétée…) de Paul George en playoffs. Parfois si brillant dans le jeu, l’ailier All-Star ne rentre plus un caillou – plutôt des parpaings – depuis le début des choses sérieuses. Et c’est évidemment handicapant pour ses Los Angeles Clippers, repoussés dans leurs derniers retranchements après une nouvelle défaite contre les Dallas Mavericks. Malgré leur statut de favoris, les Californiens sont à la peine. 2-2 dans la série.

Luka Doncic… qu’est-ce que c’est magique !

« Pour être honnête, la série serait complètement différente si j’étais plus adroit », osait même Paul George après la défaite d’hier soir.

Pour être honnête ???? PG13% (un autre sobriquet affectueux et drôle) est la cible des critiques mais il a visiblement été frappé par le réalisme. La superstar a converti seulement 3 de ses 14 tentatives cette nuit et les Mavericks ont remonté 21 points avant de battre les Clippers en OT. C’est sûr qu’en toute franchise, Los Angeles aurait gagné s’il avait un peu plus trouvé la cible. D’ailleurs, Paul George affiche un vilain 29% de réussite – 22% à trois-points – depuis le début des playoffs. Allez, une réaction (honnête) est attendue dans le Game 5. Il peut le faire.