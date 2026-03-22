Kevin Durant qui dépasse Kobe, Malone et Jabbar, vous y croyez ?

On ne va pas se mentir, voir Kevin Durant dépasser Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, ça fait quand même quelque chose. Et forcément, maintenant, la question vient tout de suite : jusqu’où peut-il vraiment monter ?

Kobe Bryant semble franchement accessible si KD reste en bonne santé. Pour Karl Malone et surtout Kareem Abdul-Jabbar, ça commence en revanche à demander une vraie projection sur la durée, avec encore beaucoup de matches, beaucoup de points… et pas mal de longévité.

Mais justement, c’est là que le débat devient intéressant.

Vous le voyez s’arrêter où, Kevin Durant ? Est-ce qu’il peut aller chercher Kobe seulement ? Passer aussi Malone ? Monter jusqu’à Kareem ? Ou est-ce que vous pensez que ça va s’arrêter avant ?

Venez nous dire en commentaires jusqu’où vous imaginez KD grimper.