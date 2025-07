Kyle Kuzma, les Bucks croient toujours en lui 🙏

L'arrivée de Kyle Kuzma n'a pas incarné une franche réussite pour les Milwaukee Bucks. Récupéré dans le cadre du trade de Khris Middleton, l'intérieur de 29 ans a même représenté une déception en Playoffs. Avec une série ratée contre les Indiana Pacers (1-4) dès le premier tour.

En 5 matches, il avait tourné à 5,8 points, 2,2 rebonds et 0,8 passe décisive de moyenne. Le tout en perdant la confiance de son entraîneur Doc Rivers au fil des rencontres. Avec un temps de jeu de plus en plus faible.

Mais Kuzma reste sous contrat jusqu'en 2027. Avec un salaire à 22 puis 20 millions de dollars par an. Du coup, Milwaukee continue de croire en lui.

"Je pense que Kyle nous donne la possibilité de jouer vite, d'être grand, d'évoluer dans des configurations différentes. C'est un bon défenseur à plusieurs postes. Et offensivement, quand il joue avec confiance et du rythme, il a un impact très important.

Nous croyons toujours en Kyle. Il a eu des difficultés. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas participé aux Playoffs. Il a très bien joué pour nous pendant la majeure partie de la saison régulière après son arrivée, et a eu du mal en Playoffs", a jugé le GM Jon Horst pour The Athletic.

Milwaukee ne peut pas vraiment tenir un autre discours... Après des Playoffs loupés, Kyle Kuzma dispose d'une valeur très faible sur le marché. Un trade n'est donc pas d'actualité. Et il faut donc continuer de croire en lui. Au moins publiquement.