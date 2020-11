Gordon Hayward, les Knicks également à l’affût sur ce dossier !

Il existe une réelle incertitude pour l'avenir de Gordon Hayward. Pour la saison prochaine, l'ailier des Boston Celtics dispose d'une "player option" à 34,1 millions de dollars. A première vue, l'ancien du Utah Jazz n'a aucune raison de faire l'impasse sur un tel jackpot. Sur le marché, il n'obtiendra jamais un tel salaire.

Mais ces dernières années, il a été victime de plusieurs blessures. Et à 30 ans, le natif d'Indiana a probablement l'envie de s'assurer un contrat sur plusieurs années. Ainsi, il pourrait tester le marché dès cette intersaison (avec la garantie d'un bail sur le long terme).

Et visiblement, que ce soit via la Free Agency ou même un trade, Hayward suscite un intérêt des New York Knicks selon les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor. Sur le papier, il ne s'agit pas vraiment d'une surprise.

Gordon Hayward et les Celtics, ça sent la fin ?

En effet, en reconstruction, les Knicks se trouvent à l'affût sur tous les joueurs de qualité susceptibles de bouger. Après une période difficile, New York veut à nouveau rêver et entourer de jeunes talents avec des éléments plus expérimentés.

Avec cette idée en tête, Russell Westbrook (Houston Rockets) ou encore Chris Paul (Oklahoma City Thunder) ont été présentés dans le viseur des Knicks. Et pour les accompagner, Hayward représenterait un lieutenant particulièrement intéressant.

Mais est-il vraiment judicieux de miser sur lui ? Malgré son talent indéniable, il a connu des soucis physiques récurrents. Pour une franchise très instable sur les dernières saisons, il ne s'agit pas d'un investissement sans risque. Mais New York se doit aussi de réaliser des paris pour retrouver le devant de la scène.

En tout cas, de son côté, Gordon Hayward semble se rapprocher doucement d'un départ des Boston Celtics. Reste désormais à savoir où il va poursuivre sa carrière...