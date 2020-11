Gordon Hayward veut être libre, Boston peut-il lui donner ce qu’il attend ?

Gordon Hayward sera-t-il toujours un joueur des Boston Celtics dans un mois ? Alors qu'il a la possibilité d'activer sa player option à 34.1 millions de dollars pour 2021, l'ancien ailier d'Utah serait en train de pencher pour une autre option. Selon Ryan Russillo de The Ringer, Hayward devrait annoncer prochainement qu'il renonce à cette option pour devenir free agent.

Sur le coup, il y a de quoi tiquer. Même s'il est très correctement revenu de son effroyable blessure subie dès son premier match avec Boston en 2018, Gordon Hayward ne retrouvera assurément pas un deal qui lui permette de gagner autant d'argent sur une seule saison, à 30 ans, et dans le contexte actuel.

Gordon Hayward et les Celtics, ça sent la fin ?

Mais si Hayward décide de se libérer de ce contrat un an avant son expiration, ce serait parce qu'il aurait déjà l'assurance de se voir proposer un contrat plus long, que ce soit à Boston ou ailleurs. Viser la sécurité contractuelle serait donc la priorité de l'ailier All-Star à l'heure actuelle. Une tactique logique et qui risque d'être employée par beaucoup de free agents ou de joueurs à un an de la fin de leur contrat.

Au moment de quitter Boston, Al Horford avait pu signer un deal de 4 ans pour 109 millions de dollars. C'est peut-être quelque chose de cet ordre-là que recherche Gordon Hayward. Malgré la présence de son coach préféré, Brad Stevens, pas sûr qu'il puisse le faire aux Celtics.

Une fois que l'on connaîtra les dates exactes de la free agency et de la reprise de la saison, il faudra garder un oeil très attentif sur la situation de Gordon Hayward. Même s'il n'est pas à 100% le joueur qu'il était au Jazz, il peut parfaitement être un élément déterminant pour une équipe qui vise le titre.