Russell Westbrook, ça bouge doucement avec deux franchises…

Russell Westbrook va-t-il quitter les Houston Rockets ? Depuis plusieurs jours, le meneur de jeu fait l'objet de nombreuses rumeurs avec son envie de mettre les voiles. Pour autant, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder n'est pas assuré de bouger sur cette intersaison. Pourquoi ? A cause de son contrat XXL.

Avec encore un engagement de trois ans à 132 millions de dollars, le joueur de 32 ans représente ainsi un énorme investissement. Et forcément, après ses récentes performances mitigées dans le Texas, il ne déclenche pas un engouement incroyable au sein de la NBA.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les discussions autour d'un échange de Westbrook s'activent vraiment doucement. Une nouvelle peu surprenante avec la complexité d'un éventuel deal.

Les 3 meilleurs transferts pour Russell Westbrook… et la NBA !

D'après les éléments complémentaires du New York Post et de The Athletic, deux franchises bougent tout de même sur ce dossier : les New York Knicks et les Charlotte Hornets. Encore une fois, il s'agit d'une confirmation de la dernière tendance sur ce dossier.

Sur le papier, un deal ne semble pas imminent. Car en plus de l'énorme contrat de Russell Westbrook, les Rockets ne devraient pas se précipiter. Pour entourer James Harden, les Texans ont besoin d'obtenir la meilleure offre possible dans l'hypothèse d'un départ du meneur. Il faut donc prendre son temps et étudier toutes les options.