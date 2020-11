Russell Westbrook, les raisons pour lesquelles il veut quitter Houston

Russell Westbrook ne sera vraisemblablement plus un joueur des Houston Rockets dans quelques semaines. Les raisons pour lesquelles l'ancien MVP a demandé son trade sont de plus en plus claires.

Dans un article de The Athletic, on apprend que le meneur de Houston a plusieurs griefs contre la franchise et certains de ses membres. En plus des départs de Mike D'Antoni et Daryl Morey, qui sont synonymes d'un changement d'ère et d'ambitions revues à la baisse, c'est l'atmosphère générale qui a déplu à Westbrook. Ce dernier aurait voulu que tout le monde assume l'échec de la saison 2019-2020.

James Harden, malgré leur amitié, n'est ainsi pas exempt de tout reproche. Russell Westbrook aurait compris dès le mois de janvier que son ex-camarade d'Oklahoma City n'était pas forcément le genre de leader capable d'endosser les responsabilités d'une défaite ou d'une mauvaise passe.

Lors d'une réunion entre joueurs dans le vestiaire après une défaite à domicile contre Portland, Westbrook a mené les débats et interrogé tout le monde sur la situation. Il aurait aussi donné des conseils et des recommandations à chacun - à commencer par lui-même - pour que les choses s'arrangent. Lorsque son analyse s'est portée sur Harden, le "Bearded One" n'a apparemment pas fait montre d'une grande compréhension et d'humilité...

Les 3 meilleurs transferts pour Russell Westbrook... et la NBA !

Il faut mettre au crédit de Westbrook la volonté de se muer en deuxième option de luxe tout au long de la saison ou presque, en complément de James Harden. La mayonnaise n'a pas complètement pris et il est probable que le MVP 2017 souhaite retrouver un rôle d'option numéro 1 tant qu'il en a encore les capacités physique et mentales.

Il y a évidemment aussi la perception que leur avis sur le nom du successeur de Mike D'Antoni n'a pas pesé pour un sou. James Harden avait une préférence pour Tyronn Lue, ce dont Russell Westbrook se serait sans doute accommodé. Stephen Silas a beau avoir la réputation d'être un coach créatif, il est difficile de l'assimiler à un projet qui peut viser le titre instantanément. Westbrook a eu 32 ans ce jeudi et souhaite rapidement se retrouver dans un contexte qui lui offrirait une chance de décrocher la première bague de champion de sa carrière.

Russell Westbrook veut quitter Houston et demande son trade !